Video: quiso doblar a la izquierda, chocó a una moto y escapó del lugar

El parque automotor en Mar del Plata creció en los últimos años y, en días de un fin de semana largo con gran cantidad de turistas, el tránsito colapsó en diferentes zonas de la ciudad. Pero el accidente que quedó grabado en el video al que tuvo acceso 0223 no hubiera ocurrido sin la maniobra imprudente del conductor.

El automóvil llegaba a la intersección de la Avenida Colón y Grecia cuando, en una peligrosa decisión, quiso doblar sobre la marcha hacia la izquierda. Lo que no se percató es que, casi a su misma velocidad, circulaba a pocos metros por detrás una moto. La misma impactó y el conductor se llevó la peor parte.

El motociclista tuvo que ser atendido por una ambulancia del Same y los médicos decidieron trasladarlo al hospital por politraumatismos. Quien manejaba el auto siguió su camino y escapó del lugar, por lo que familiares y amigos del conductor de la moto difundieron el video para dar con su paradero.

En las imágenes queda en manifiesto lo abrupto del giro del automovilista y el fuerte impacto que tuvo la moto, con el joven saliendo despedido de su vehículo. Alrededor, decenas de autos circulando por una de las arterias con mayor tráfico de la ciudad este sábado pasadas las 21 horas.