Peligro en un barrio de Mar del Plata: hace el cuento del tío a los adultos mayores y les roba los ahorros

Un hombre dejó su auto estacionado en la cochera y bajó para ingresar en su departamento. Antes de entrar, un señor lo frenó y se presentó: "Vení que soy amigo de tu hijo". "¿Qué hijo? ¿Diego?". El comienzo de la trampa.

El hecho sucedió a plena luz del día este sábado en Alberti entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen. Desde tal lugar, donde se dio la interceptación, el ladrón caminó junto a la víctima al departamento de este último, ubicado en Catamarca y Rawson. "Me tenés que guardar este paquete con 7 mil dólares porque la semana que viene me voy España", le pidió amablemente el supuesto amigo de su hijo.

Ya dentro de la propiedad, la esposa del jubilado sospechó al no reconocer al supuesto amigo de su hijo. Se encerró en la habitación y lo llamó a Diego. Sorprendidos los dos, madre e hijo, descubrieron el "cuento del tío". Pero ya era tarde: el ladrón guardó el supuesto paquete junto a los ahorros de los jubilados, y se llevó el dinero que había en la caja.

Diego, el hijo de la víctima, hizo la denuncia y difundió el caso con los vecinos. Entonces se enteró que la misma persona ya había estafado días atrás en el barrio. Se hizo pasar por un abogado de la familia, una mujer entregó un nombre y cayó en la trampa. No le pudo robar, pero en el segundo intento si lo hizo. Y preocupa al barrio.