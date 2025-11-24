Racing ganó un partido para la historia y le dio el golpe de KO al River de Gallardo

Hermoso de ver para los neutrales. De ida y vuelta, con resultado cambiante, Racing y River jugaron el partido del campeonato, con un resultado que se abrió rápido, que el "millonario" lo dio vuelta en dos minutos, que la "academia" igualó y que en el tercer minuto de descuento, con un horror defensivo de la visita, Gastón Martirena aprovechó una serie de rebotes y selló el 3 a 2 definitivo que se festejó como un título. Los de Gustavo Costas se vengaron de la eliminación de la Copa Argentina y le dieron un golpe letal a los de Marcelo Gallardo, que cerraron un 2025 para el olvido.

NOTA EN DESARROLLO