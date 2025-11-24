SUPLEMENTOS
Racing ganó un partido para la historia y le dio el golpe de KO al River de Gallardo

En el tercer minuto de descuento, la "academia" se impuso por 3 a 2 en el "Cilindro de Avellaneda" y se metió en los cuartos de final del Clausura. Otro fracaso del "millonario" que no tendrá paz hasta el próximo año. 

El hombre de los goles importantes. Martiarena, de flojo partido, tuvo una aparición fulgurante en la última del partido y le dio una clasificación histórica a Racing.

24 de Noviembre de 2025 21:29

Por Redacción 0223

Hermoso de ver para los neutrales. De ida y vuelta, con resultado cambiante, Racing y River jugaron el partido del campeonato, con un resultado que se abrió rápido, que el "millonario" lo dio vuelta en dos minutos, que la "academia" igualó y que en el tercer minuto de descuento, con un horror defensivo de la visita, Gastón Martirena aprovechó una serie de rebotes y selló el 3 a 2 definitivo que se festejó como un título. Los de Gustavo Costas se vengaron de la eliminación de la Copa Argentina y le dieron un golpe letal a los de Marcelo Gallardo, que cerraron un 2025 para el olvido.

NOTA EN DESARROLLO

 

