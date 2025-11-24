Una marplatense celebró sus 102 años, aunque "ella dice que no cumple más"

Ana María sopló las velitas junto a su familia, que la puso coqueta para la ocasión.

La edad es un número, pero hay algunos que son casi imposibles de alcanzar. Ese es el caso de Ana María, una marplatense que hoy celebró la llegada a los 102 años, a pesar de que ella asegura que "no cumple más". Y lo hizo de la mejor manera: tomando unos mates amargos y comiendo su torta favorita, la pastafrola.

La conmovedora noticia llegó esta tarde a la redacción de 0223, acompañada por una imagen de la cumplañera soplando los tres dígitos junto a sus seres queridos.

Por la conmemoración, su numerosa familia la fue a visitar al geriátrico donde reside hace cuatro años, es decir desde los 98, y le cantaron el feliz cumpleaños, la saludaron y disfrutaron de la hermosa tarde que nos regaló la ciudad. Además, llevaron al caniche Rulo, que tampoco quiso perderse semejante evento.

Según contaron, Ana María dedicó su vida a la administración de propiedades.

Además, aprovecharon la ocasión para pintarle las uñas y hacerle algunos peinados. También estuvieron los que no están, ya que logró comunicarse por videollamada con familiares que viven en la otra punta del mundo, Australia.

Sin dudas Ana María es un orgullo y un ejemplo a seguir, aunque para ella no era su cumpleaños porque asegura que "no cumple más", según contó su familia, que espera con ansias la llegada de los 103.