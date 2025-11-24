Más "guapo" que nunca: Barracas le ganó a Riestra con 10 y cerró un finde soñado

Las estadísticas dirán que el gol fue de Blandi, pero fue todo de Porras, que hizo una jugada para el recuerdo.

Un fin de semana soñado para Barracas Central. El sábado, la obtención de Lanús de la Copa Sudamericana lo clasificó para la próxima edición del torneo continental y este lunes pisó fuerte en el Bajo Flores, visitó a Deportivo Riestra, afrontó el tiempo extra con 10 jugadores y se lo terminó ganando por 1 a 0 para esperar en la próxima instancia a Unión o Gimnasia.

El partido fue malo. Dos equipos que hacen un culto de la "destrucción" y aprovechar las chances que les aparecen, sufrieron y les costó generar. Entonces, los 90' pasaron casi sin emociones y fueron directo al tiempo extra. Pero antes del final, a 7' del pitazo, Guaraz metió un codazo increíble y Nicolás Ramírez lo mandó a las duchas.

Con todo el tiempo extra por delante, Barracas se decidió a aguantar el empate y tratar de ir a los penales. Sin embargo, Tomás Porra tenía guardada la jugada de su vida, dejó hombres en el camino, definió por encima de la salida del arquero y Nicolás Blandi, en su afán de asegurar, le "robó" el gol, empujó sobre la línea y le dio un triunfo que valió muchísimo para el "guapo", que está en Sudamericana y, por qué no, se ilusiona con el Clausura.

