Vio la puerta abierta, se metió a un edificio del centro y robó un bolso

El delincuente fue remitido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Detuvieron esta tarde a un sujeto 31 años que aprovechó un descuido, ingresó a un edificio del centro y robó un bolso de uno de los propietarios. Entre los elementos, había un celular.

El hecho ocurrió cerca de las 13 de este lunes, cuando el delincuente vio que la puerta de acceso a un edificio ubicado en Gascón al 2000 se encontraba abierta, accedió al hall y sustrajo un bolso, que le pertenece a un hombre de 49 años.

Las autoridades secuestraron el bolso, una cuchilla, un celular y un destornillador.

El robo fue inmediatamente comunicado al personal de la Comisaría Segunda, que en Santa Fe entre Alberti y Gascón dio con el ladrón y lo persiguió a pie hasta su detención.

Por su lado, la fiscal María Isabel Sánchez, a cargo de la UFI de Flagrancia, dispuso que se notifique al imputado por el delito de “Tentativa de hurto” y se lo traslade a la Unidad Penal N° 44 de Batán.