Detuvieron a un trapito que se hacía pasar por personal de Seguridad Vial en la Plaza Rocha

Las autoridades detuvieron en la tarde de este lunes a un cuidacoches que se hacía pasar por personal de Seguridad Vial bonaerense en inmediaciones de la Plaza Rocha, en 25 de Mayo y 20 de Septiembre.

El sujeto fue aprehendido por personal del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de la Comisaría Primera, que visualizó que el hombre de 33 años pretendía ser un trabajador de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial para coaccionar a los conductores.

Con el objetivo de confundir, el "trapito" vestía un chaleco correspondiente a un funcionario público y busca conseguir dinero de quienes estacionaban sus vehículos en la zona mencionada.

De esta manera, iniciaron actuaciones bajo la carátula “Infracción al Artículo 92 inciso H del Decreto Ley 8031/73” y el individuo finalmente quedó en libertad.