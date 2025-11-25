Practicaba parapente y casi se mata: "Se tiró del acantilado cuando no había suficiente viento"

Los acantilados de la zona sur son una de las principales postales de Mar del Plata y es un punto de encuentro para los fanáticos del parapente. Lo que era una actividad de rutina para uno de ellos se transformó en un momento extremo cuando saltó al vacío y sufrió un accidente que casi le cuesta la vida.

"Se tiró del acantilado y no había suficiente viento. Fue una mala decisión de su parte. Se le apagó la vela y empezó a caer, rebotando contra el acantilado. Intentó agarrarse y bajó derrapando", contó uno de los guardavidas que auxilió a la víctima de unos 50 años.

Según confió a 0223, el deportista cayó de una altura de 20 metros aproximadamente y practica la actividad con frecuencia. "Inclusive, ya hemos tenido inconvenientes porque ha aterrizado en la playa en plena temporada", aseguró.

Tal como se informó, por el accidente que sucedió en la playa ubicada a la altura de ruta 11 y calle 491 el hombre sufrió una fractura de tobillo derecho, politraumatismos varios y pérdida de conocimiento leve. "Estaba nervioso como en estado de shock", describió.

En el lugar trabajó personal de Bomberos, Rescate y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), quienes lo trasladaron a una clínica privada de la ciudad.