Pudo haber sido una tragedia: practicaba parapente y se accidentó en los acantilados
Sucedió este martes por la tarde en el barrio Los Acantilados. La víctima sufrió una fractura de tobillo, politraumatismos varios y leve pérdida de conocimiento.
Un parapentista fue hospitalizado este martes a primera hora de la tarde tras sufrir un accidente cuando sobrevolaba los acantilados de la zona sur de Mar del Plata.
Las primeras informaciones que pudo confirmar 0223 indican que el hombre, por motivos que son materia de investigación, sufrió un accidente y cayó entre las piedras.
Fueron los guardavidas de la playa pública ubicada a la altura de la calle 491 y ruta 11 quienes le brindaron las primeras asistencias hasta la llegada del personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) que posteriormente lo trasladó.
La víctima fue hospitalizada con una fractura de tobillo derecho, politraumatismo y pérdida de conocimiento leve. "Está fuera de peligro pero bastante golpeado", detallaron.
