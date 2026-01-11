Después de un domingo ideal, la semana comenzará con un calor agobiante en Mar del Plata
La ciudad tendrá tres días con máximas que superarán los 30 grados. Cuáles son.
Después de un domingo donde la temperatura alcanzó los 26 grados y las playas se colmaron de turistas y locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una ola de calor desde el inicio de la semana.
En principio, la jornada terminará con 21° durante la noche y ráfagas del noreste a una velocidad de hasta 50 kilómetro por hora (km/h), con el cielo algo nublado.
Por su lado, la temperatura irá en crecimiento y el organismo pronosticó un lunes caluroso desde las primeras horas, ya que la mínima será de 20° y la máxima de 30°.
Sin embargo, se prevé que el cielo esté parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y esperan ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h en el inicio del día, que luego rotarán al sudeste, pero en ningún momento calmarán su intensidad.
Luego del calor agobiante, el SMN anunció un martes pesado con tormentas y chaparrones, y otras dos jornadas con máximas que superarán los 30 grados: primero el miércoles y más tarde el sábado.
