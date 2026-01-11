Después de un domingo ideal, la semana comenzará con un calor agobiante en Mar del Plata

El día comenzará con ráfagas del noreste y desde la tarde cambiará al sudeste.

Después de un domingo donde la temperatura alcanzó los 26 grados y las playas se colmaron de turistas y locales, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una ola de calor desde el inicio de la semana.

En principio, la jornada terminará con 21° durante la noche y ráfagas del noreste a una velocidad de hasta 50 kilómetro por hora (km/h), con el cielo algo nublado.

Por su lado, la temperatura irá en crecimiento y el organismo pronosticó un lunes caluroso desde las primeras horas, ya que la mínima será de 20° y la máxima de 30°.

Las máximas superarán los 30 grados en tres días de la semana.

Sin embargo, se prevé que el cielo esté parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y esperan ráfagas del noroeste de hasta 50 km/h en el inicio del día, que luego rotarán al sudeste, pero en ningún momento calmarán su intensidad.

Luego del calor agobiante, el SMN anunció un martes pesado con tormentas y chaparrones, y otras dos jornadas con máximas que superarán los 30 grados: primero el miércoles y más tarde el sábado.