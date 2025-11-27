Fotomultas: en qué zonas se encuentran los radares en Mar del Plata

Los radares miden la velocidad y analizan faltas comunes de tránsito. Foto: 0223.

Este año se amplió la cantidad de radares de fotomultas instalados en distintos puntos de Mar del Plata, para controlar el cumplimiento del semáforo como también la velocidad máxima permitida y la invasión de pasos peatonales.

Tanto para los marplatenses que deseen conocer la información, como para los turistas que ya planean una visita durante la próxima temporada, desde el área de Movilidad Urbana de la Municipalidad de General Pueyrredon publicaron el listado oficial de los dispositivos que se encuentran con completa vigencia, en la página oficial de la dirección.

Radares de Control semafórico

Av. Colón y Av. Jara

Αν. Α. Αlió y Av. Luro

Av. Edison y Magallanes

Av. F. de la Plaza y Juramento

Av. F. de la Plaza y Gianelli

Av. J. B. Justo y D. Canosa

Av. Luro y Tres Arroyos

Av. J. B. Justo y Talcahuano

Av. F. de la Plaza y Av. Edison

Av. J. B. Justo y Av. Independencia

Av. Luro y Leguizamón

Av. P. Perón y 12 de Octubre

Av. Edison y Av. Mario Bravo

Av. Colón y H. Yrigoyen

Av. P. P. Ramos y Rivadavia

Buenos Aires y Rivadavia

Radares de Control de Velocidad

Av. Constitución y Patagones

Av. J. B. Justo y Alvear

Av. M. Bravo y Talcahuano

Av. P. P. Ramos y Alem

Av. P. P. Ramos y Falucho

Av. P. P. Ramos e Ituzaingo

Av. F. U. Camet y Mugaburu

Av. Colón y 1 de Mayo

Alem y O'Higgins

Av. Juan B. Justo y Paunero

Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre

Av. Champagnat y Saavedra

Av. P. Perón y Hernandarias

Av. Luro y Grecia

Radares de control semafórico (en proceso de instalación)

Av. Independencia y San Martín

Av. Colón y Corrientes

Av. Colón y Av. Independencia

Av. Luro y Av. Jara

Av. Luro y San Juan

Av. Trabajadores y 12 Octubre

Av. Polonia y Av. Vértiz

Av. F. U. Camet y J. M. Estrada

Av. Champagnat y Ayacucho

Av. Champagnat y Gascón

Av J. P. Ramos y T. Fournier

Av. Independencia y R. Peña

Av. Edison y Av. Vértiz

Av. Colón y Lamadrid

Av. Champagnat y Rivadavia

Ruta 11 y Scaglia

B. P.P Ramos y Castelli

Av. Independencia y Formosa

Av. Allio y Av. J. B. Justo

Av. Félix U. Camet y F. Acosta

Los dispositivos se reparten entre controles semáforicos, de velocidad y de faltas comunes.

Radares de control de velocidad (en proceso de instalación)

Av. Félix U. Camet y Falkner

Av. Carlos Tejedor y Zeballos