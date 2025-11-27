Fotomultas: en qué zonas se encuentran los radares en Mar del Plata
Los dispositivos se reparten entre controles semafóricos, de velocidad y de faltas comunes. Los puntos de la ciudad donde se instalaron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este año se amplió la cantidad de radares de fotomultas instalados en distintos puntos de Mar del Plata, para controlar el cumplimiento del semáforo como también la velocidad máxima permitida y la invasión de pasos peatonales.
Tanto para los marplatenses que deseen conocer la información, como para los turistas que ya planean una visita durante la próxima temporada, desde el área de Movilidad Urbana de la Municipalidad de General Pueyrredon publicaron el listado oficial de los dispositivos que se encuentran con completa vigencia, en la página oficial de la dirección.
Radares de Control semafórico
Av. Colón y Av. Jara
Αν. Α. Αlió y Av. Luro
Av. Edison y Magallanes
Av. F. de la Plaza y Juramento
Av. F. de la Plaza y Gianelli
Av. J. B. Justo y D. Canosa
Av. Luro y Tres Arroyos
Av. J. B. Justo y Talcahuano
Av. F. de la Plaza y Av. Edison
Av. J. B. Justo y Av. Independencia
Av. Luro y Leguizamón
Av. P. Perón y 12 de Octubre
Av. Edison y Av. Mario Bravo
Av. Colón y H. Yrigoyen
Av. P. P. Ramos y Rivadavia
Buenos Aires y Rivadavia
Radares de Control de Velocidad
Av. Constitución y Patagones
Av. J. B. Justo y Alvear
Av. M. Bravo y Talcahuano
Av. P. P. Ramos y Alem
Av. P. P. Ramos y Falucho
Av. P. P. Ramos e Ituzaingo
Av. F. U. Camet y Mugaburu
Av. Colón y 1 de Mayo
Alem y O'Higgins
Av. Juan B. Justo y Paunero
Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre
Av. Champagnat y Saavedra
Av. P. Perón y Hernandarias
Av. Luro y Grecia
Radares de control semafórico (en proceso de instalación)
Av. Independencia y San Martín
Av. Colón y Corrientes
Av. Colón y Av. Independencia
Av. Luro y Av. Jara
Av. Luro y San Juan
Av. Trabajadores y 12 Octubre
Av. Polonia y Av. Vértiz
Av. F. U. Camet y J. M. Estrada
Av. Champagnat y Ayacucho
Av. Champagnat y Gascón
Av J. P. Ramos y T. Fournier
Av. Independencia y R. Peña
Av. Edison y Av. Vértiz
Av. Colón y Lamadrid
Av. Champagnat y Rivadavia
Ruta 11 y Scaglia
B. P.P Ramos y Castelli
Av. Independencia y Formosa
Av. Allio y Av. J. B. Justo
Av. Félix U. Camet y F. Acosta
Radares de control de velocidad (en proceso de instalación)
Av. Félix U. Camet y Falkner
Av. Carlos Tejedor y Zeballos
Leé también
Temas
Lo más
leído