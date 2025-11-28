Usó un destornillador para robar un kiosco: no pudo y lo atraparon

El joven utilizó un destornillador para asaltar un kiosco

Fue personal de la sub comisaría Casino el que interceptó al joven en la esquina de Falucho y Lamadrid minutos después que intentará forzar el kiosco ubicado en Boulevard Peralta Ramos al 2400.

"En su poder hallaron el destornillador con el que quiso forzar el blindex de acceso", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale ordenó la formación de causa por robo en grado de tentativa.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a Tribunales para prestar declaración.