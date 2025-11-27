Fue a ver un departamento en construcción, dejó la moto y se la robaron: la zona en la que se repite esta modalidad de robo

Los proyectos inmobiliarios crecen en diferentes sectores de la ciudad de Mar del Plata y amplían las oportunidades para inversores o personas que quieren llegar a adquirir su vivienda. En el sur de la ciudad, el atractivo natural agrega un plus. Y más en un barrio clásico, hasta donde llegó la víctima de este robo.

El hombre fue a ver un departamento en Punta Mogotes, ubicado precisamente en Sicilia al 1500. Dejó su moto y, en cuestión de segundos, cinco menores se subieron y escaparon con ella. "Hace tres semanas robaron cinco menores en modo piraña. En la calle Carasa nosotros tenemos otro edificio y nos forcejearon la puerta del garage", le dijo a 0223 un empleado de la constructora, describiendo la repetición de hechos de inseguridad en la zona.

"Nosotros estábamos con mi cliente en el noveno piso. No llegamos ni a ver lo que hacían, pero después chequeamos las cámaras", agregó el trabajador. En las imágenes se ve la velocidad con la que actúan los delincuentes. En segundos se van todos arriba de la moto.

Según le reportaron desde la comisaría sexta al empleado de la constructora, su cliente pudo recuperar la moto luego de una persecución que dio con el paradero de los menores y del rodado. Pero dejaron el caso como retrato de una situación frecuente en el los barrios del puerto: los robos a cualquier hora.