Crimen del puestero en Otamendi: detuvieron a “Beby Moyano”, rengueaba y tenía perdigones en la cara

En su frente se observan heridas compatibles con una "perdigonada", coincidentes con la dinámica del homicidio del puestero.

Un sujeto de 23 años acusado de matar a un puestero en un campo de Otamendi el pasado fin de semana y de participar en un robo millonario a una panadería en Miramar fue detenido este jueves tras un allanamiento que hizo personal de la Sub DDI de Miramar. Sergio Luna, conocido como “Beby Moyano”, quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas podría declarar ante el fiscal Ramiro Anchou.

Tal como adelantó 0223, a partir del hallazgo del cuerpo sin vida de Alberto Costa (75) en el campo Santa Celina en la zona del camino Iraizoz San Vicente, comenzó una detallada investigación que confirmó un enfrentamiento a tiros en el lugar entre la víctima y el o los agresores. El secuestro de varias vainas calibre .380 y el faltante de dos armas de la víctima daban cuenta de esa situación.

Hace tres días, en el marco de otra investigación, detuvieron en Miramar a dos de los tres acusados de golpear a un panadero durante un robo el pasado viernes y sustraer diez millones de pesos. El tercer sujeto, que logró evitar la aprehensión durante los allanamientos, era Luna.

El procedimiento se realizó en la vivienda de una hermana del acusado, en calle 112 entre 17 y 15 de Miramar.

La tarea de personal de la DDI permitió ubicar a “Beby Moyano” en la casa de una hermana en calle 112 entre 17 y 15 de Miramar: cuando el personal llegó, se entregó sin ofrecer resitencia y confirmaron que poseía en su rostro heridas compatibles con una "perdigonada", coincidentes con la dinámica del homicidio del puestero.

“Costa, previo a que terminaran con su vida, logró defenderse de sus agresores abriendo fuego con su escopeta -que fue robada- desde el interior de la casa a través de una ventana y postigos. Eso es coincidente en cuanto a la mecánica, altura y calibre con las heridas recibidas por Luna, además de una visible renguera registrada en el robo a la panadería”, informaron autoridades policiales.

Luna estaba internado en el Hospital Casanno de Miramar, pero fue trasladado con custodia al Hospital Rossi de la ciudad de La Plata para su atención. Antes del traslado y con la detención confirmada, se practicó una extracción sanguínea compulsiva para la realización de pericias.