Últimos días para inscribirse en las Becas Progresar Trabajo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recordó que la inscripción a las Becas Progresar Trabajo 2025 entró en su tramo final. Se trata de la única modalidad del programa que sigue vigente hasta el 30 de noviembre tras el cierre de Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería.

Progresar Trabajo está pensada para jóvenes y adultos que quieran capacitarse en oficios o formación profesional para mejorar sus oportunidades laborales o reinsertarse en el mercado de trabajo. El trámite es online y se realiza a través de la plataforma Progresar con usuario de Mi Argentina.

El monto mensual de Progresar Trabajo es de $35.000. ANSES retiene el 20% mientras dure el curso: cada mes se depositan $28.000; el 20% restante se acumula y se paga al final, cuando el beneficiario certifica asistencia y aprobación.

El formulario de Progresar Trabajo 2025 estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025. Vencido ese plazo, la inscripción se cierra y no se podrá postular en este ciclo salvo que haya una nueva convocatoria en 2026. Por ahora no se anunció extensión.

Cómo inscribirse paso a paso:

Entrar a la plataforma Progresar y seleccionar “Progresar Trabajo”.

Iniciar sesión con usuario de Mi Argentina (CUIL y contraseña).

Completar el formulario con datos personales, académicos y encuesta socioeconómica.

Cargar CBU/CVU propio para el pago mensual.

Guardar el comprobante y revisar el estado de la solicitud desde la misma plataforma.

Quiénes pueden acceder a Progresar Trabajo

La beca está dirigida a:

Jóvenes y adultos que estén inscriptos en cursos de formación laboral oficiales.

Personas desempleadas o que buscan mejorar su perfil laboral.

Postulantes con ingresos bajos o en situación socioeconómica vulnerable, según los parámetros del programa.

Requisitos para anotarse a Progresar Trabajo

Para postularse a Progresar Trabajo hay que cumplir con estas condiciones:

Edad: entre 18 y 24 años. El límite se extiende hasta 40 para personas desempleadas , con hijos menores a cargo o en situación de vulnerabilidad social.

Curso válido: tener vacante confirmada en un curso de capacitación laboral reconocido por Progresar.

Ingresos: el postulante y su grupo familiar deben estar por debajo del tope fijado por el programa (regla general: no superar 3 salarios mínimos).

Cuenta bancaria propia: cargar CBU o CVU a nombre del titular para recibir el pago.