Identificaron al hombre asesinado esta madrugada

Se trata de un sujeto de 44 años que fue asesinado en el barrio Peralta Ramos Oeste.

El hombre asesinado esta madrugada de un disparo en el cuello en el barrio Peralta Ramos Oeste fue identificado por investigadores policiales. Se trata de Martín Oliver, de 44 años, que falleció tras ser baleado con una herida importante.

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, el sujeto tenía algunos antecedentes penales y delitos contravencionales menores.

El hecho sucedió cerca de las 3 de la madrugada en la zona de Hernandarias y Dellepiane, a pocos metros de la plaza del barrio, cuando un familiar de la víctima llamó al 911 para alertar sobre los disparos.

Al lugar acudió una ambulancia del Same, pero al arribar el personal médico constató que el hombre ya se encontraba sin vida como consecuencia de la grave herida en el cuello.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, todo se habría originado en el marco de una discusión entre dos hombres. En medio del conflicto, uno de ellos extrajo un arma de fuego y efectuó al menos un disparo que impactó en la víctima. Tras el ataque, el agresor escapó antes de la llegada del móvil policial y se lo busca intensamente.