Dolor por la muerte de un histórico referente del radicalismo marplatense

La política marplatense no sale de su sorpresa por la confirmación de la muerte de Oscar Pierri, un histórico militante del radicalismo que se desempeñó en diferentes áreas vinculadas a la secretaría de Desarrollo Social a lo largo de su carrera

La noticia fue confirmada hace instantes por la actual concejal y exsecretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola que, en su cuenta de Facebook eligió despedir a su correligionario con una foto y un sentido texto.

“Más de 20 años trabajando todos los días juntos querido Oscar Pierri, nuestro querido Pachy seguirá estando entre nosotros en nuestros recuerdos en nuestras anécdotas y en mi familia”, escribió la exfuncionaria.

En la misma línea agregó: “Eras uno de nosotros, amigo, nunca dejaré de olvidarte gracias por tanto !! Muy difícil lo que queda”.

Fuentes consultadas por 0223 indicaron que había ingresado a una clínica privada de la ciudad el fin de semana por un supuesto cuadro de gastroenteritis.

Cuando fue evaluado por personal médico, constataron que tenía una falla renal, arritmia cardíaca y un enfisema de larga data. Durante la noche del sábado se descompensó y los profesionales de la salud lo entubaron e indujeron el coma farmacológico y, este lunes por la madrugada falleció.

Pierri había sido designado como Director General de Promoción Social y Acción Comunitaria en 2023, cargo que desempeñaba actualmente.