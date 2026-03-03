Horror: mató de una puñalada en el pecho a su hijo de 17 años y los vecinos lo atacaron a patadas

La discusión se produjo en la vivienda familiar y terminó en una herida fatal.

Un hombre mató de una puñalada en el pecho a su hijo de 17 años durante una violenta discusión familiar en el barrio Sarmiento, en Santiago del Estero. El agresor, identificado como Miguel “Simpson” Noriega, de 40 años, intentó escapar tras el ataque pero fue detenido por la Policía horas después. El hecho ocurrió cerca de las 22.30 del domingo y generó conmoción entre los vecinos de la zona. La víctima, Benjamín Noriega, murió en el acto como consecuencia de la herida.

Según la investigación, la tragedia estuvo precedida por otro episodio violento ocurrido esa misma noche. En una primera pelea, Matías Vladimir “Pollo” Bertero, hijastro del acusado, resultó gravemente herido en un enfrentamiento en la zona de Inti Huasi y Granadero Saavedra. Poco después, ya en la vivienda familiar, se produjo una nueva discusión que terminó en el ataque fatal. Los investigadores analizan si ambos hechos estuvieron vinculados entre sí.

Se buscan esclarecer las circunstancias exactas del asesinato.

Los vecinos intercedieron y agredieron al asesino

Tras el crimen, efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos montaron un operativo para dar con el sospechoso: Noriega fue localizado en la calle Granadero Saavedra cuando intentaba huir hacia Lavalle y quedó detenido, luego de haber sido reducido, entregado a los uniformados, maltrecho con patadas, trompadas y golpes con un palo. Las fuerzas de seguridad secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. El hijastro herido fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en terapia intensiva.

La causa quedó a cargo de la fiscal Luján González Garay, quien ordenó peritajes y la autopsia del cuerpo de la víctima para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. Los investigadores buscan determinar el origen de las discusiones y si existían antecedentes de violencia en el ámbito familiar. Mientras tanto, la comunidad del barrio Sarmiento permanece conmocionada por la brutalidad del crimen.