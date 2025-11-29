La Conmebol respaldó a "Chiqui" Tapia con un cargo importante

"Chiqui" Tapia en el Congreso Extraordinario de la Conmebol. (Foto: Prensa Conmebol)

La Conmebol confirmó la continuidad de Claudio Tapia como representante ante la FIFA tras la votación unánime del Congreso Extraordinario realizado en Lima, donde quedó establecido que completará el mandato iniciado por Ednaldo Rodrigues.

La decisión consolidó el peso institucional del presidente de la AFA dentro del bloque sudamericano. Tapia ocupa la conducción del fútbol argentino desde 2017 y su gestión quedó asociada al título mundial obtenido por la Selección en Qatar 2022.

Además, Tapia mantiene la vicepresidencia segunda de la CONMEBOL, puesto que refuerza su presencia en la estructura dirigencial regional.

