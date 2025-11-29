La Conmebol respaldó a "Chiqui" Tapia con un cargo importante
El presidente de la AFA, en una semana convulsionada, fue confirmado en la Confederación Sudamericana como representante de la misma ante la FIFA.
29 de Noviembre de 2025 10:00
Por Redacción 0223
PARA 0223
La Conmebol confirmó la continuidad de Claudio Tapia como representante ante la FIFA tras la votación unánime del Congreso Extraordinario realizado en Lima, donde quedó establecido que completará el mandato iniciado por Ednaldo Rodrigues.
La decisión consolidó el peso institucional del presidente de la AFA dentro del bloque sudamericano. Tapia ocupa la conducción del fútbol argentino desde 2017 y su gestión quedó asociada al título mundial obtenido por la Selección en Qatar 2022.
Además, Tapia mantiene la vicepresidencia segunda de la CONMEBOL, puesto que refuerza su presencia en la estructura dirigencial regional.
