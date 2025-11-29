Conmoción y misterio en Cañuelas: hallan un cadáver con una máscara del "hombre araña"

El cuerpo de un hombre fue encontrado en la vera de la ruta 3, camino a Cañuelas. En su ropa tenía documentación de un joven turco que estaba desaparecido hace un mes. También encontraron entre su ropa una máscara del Hombre Araña.

El cuerpo fue encontrado en la zona de la banquina del kilómetro 82,5 de la ruta nacional 3, camino a Cañuelas, al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Personal que estaba a cargo del mantenimiento de la ruta lo halló cuando estaba cortando el pasto en el lugar.

¿Cómo estaba el cadáver?

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, boca abajo, vestido con un buzo negro, jeans azules, zapatillas y una máscara roja del personaje del Hombre Araña, según información que publicaron portales locales y el diario Clarín.

De inmediato dieron aviso a la Policía Bonaerense y a la Fiscalía N° 2 de Cañuelas, a cargo de la fiscal Norma Pippo.

En el bolsillo encontraron documentación que pertenece a un joven identificado como Efe Saravoglu, de 24 años y origen turco, quien posee un pedido de paradero desde el 27 de octubre por parte de la Embajada de Turquía.

Aún no se estableció que el cuerpo encontrado sea del joven turco. Entre este sábado y domingo se realizará la operación de autopsia para identificarlo, saber cómo murió y si fue asesinado.

¿Quién era el joven desaparecido?

Saravoglu mide aproximadamente 1,76 metros y tiene como señas características tres tatuajes: una serpiente en el brazo izquierdo, una ballena en el derecho y un gato con un cuchillo en la pierna izquierda, según el reporte de desaparición de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que estuvo a cargo en un primer momento.

La desaparición del joven es investigada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 30 y por detectives de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu) del Ministerio de Seguridad Nacional.

Se están analizando las últimas comunicaciones del joven y las personas con las que tuvo contacto en su estadía en Argentina, como también identificar a su entorno.

En el lugar del hallazgo del cuerpo la Policía Científica de la Policía Bonaerense levantó pruebas que pueden ser de interés para la causa.