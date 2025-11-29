Se fue a vivir de Miramar a Mar del Plata hace dos semanas y ahora está desaparecida

Familiares y amigos de Serena Wajnrajch están desesperado para ubicar a la joven de 22 años que hace dos semanas se fue a vivir a Mar del Plata y lleva dos días desaparecida.

La joven es oriunda de Miramar y se encuentra desaparecida desde el pasado jueves 27 de noviembre. "Se encuentra viviendo en Mar del Plata desde hace aproximadamente 15 días, no contactándose con su familia desde el jueves 27 del corriente", explicaron desde su entorno.

Serena es de contextura física robusta, mide 1,60 metros, es de tez clara, pelo corto castaño largo, se desconoce cómo vestía al momento de su desaparición.

Ante cualquier novedad sobre su paradero, llamar al 103 o al 422950.