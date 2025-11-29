Grave denuncia a una clínica privada de Mar del Plata: “Quieren operar a mi papá y no tienen agua”

Alejandro (66) padece diabetes y por el agravamiento de su cuadro clínico, su médico ordenó su internación porque necesita en forma urgente la amputación de su pie derecho. Pero lo que pasó después, se ha transformado en una verdadera pesadilla para él y su familia.

Noelia es una de sus hijas y cuando fue a ver a su padre a la clínica privada donde fue derivado por la obra social Pami, descubrió graves falencias de salubridad. "Quieren operar a mi papá y no tienen agua”, comentó indignada en declaraciones a 0223. Lo peor es que además del preocupante cuadro de salud, desde el nosocomio ponen trabas a su traslado y tampoco encontró buenas respuestas por parte de organismos de control del estado.

“En un comienzo, las autoridades me dijeron que hacía 2 días que no había agua en la clínica, ni en el baño ni para lavarse las manos. Pero después descubrimos con mi hermana que 10 meses que la Clínica Luro está funcionando asi. Las enfermeras tienen que traer baldes con agua de una oficina que está al lado. Limpian a los pacientes con esa agua y la usan para higienizar los baños. Parece que hace varios meses empezaron con una ampliación, rompieron un caño y desde ese momento están si agua”, alertó.

En unos videos se observan graves condiciones de salubridad, cuestión que insólitamente no fueron aceptados por las autoridades del sanatorio, ubicado en Luro al 4600. “Hablamos con el Director y nos dijo que iba a pedir el traslado porque era el deseo de la familia, no porque hubiera condiciones de insalubridad. Hasta un médico de acá me dice que ellos pueden operar porque utilizan antisépticos y no necesitan agua. Imaginate que de por sí, le tiene que amputar el pie a mi papá. Con lo delicado que es todo, hasta podría perder toda la pierna”, lamentó.

Lo peor es que la familia realizó denuncias en el Pami, el Municipio y Zona Sanitaria VIII, pero no encontró las respuestas esperadas. “Nos hicieron mandar un mail a La Plata, que baje inspector a controlar. Este reclamo no es solo por mi papá. Está clínica debería estar clausurada, no pueden operar sin agua”, concluyó.