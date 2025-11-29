Identificaron al hombre asesinado en el Centenario: en 2010 mató a una mujer cuando era menor

Las tareas que personal policial hizo en el complejo Centenario y la confirmación de algunos familiares que están prestando declaración permitieron identificar como Diego Nahuel Calabrese al hombre asesinado el sábado a la tarde tras una discusión en la zona de Saavedra y Chile.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hombre de 31 años tenía en su poder un revólver calibre .22 cargado. “Eso quedó al descubierto cuando médicos de policía giraron el cuerpo de la víctima que falleció en el lugar”, agregaron.

Lugar de los hechos.

Tal como se informó, el hecho ocurrió pasadas las tres de la tarde cuando, por razones que aún tratan de establecerse, se escuchó una discusión a la que siguieron al menos tres detonaciones: al menos uno de los proyectiles –esto lo confirmará la operación de autopsia- impactó directamente sobre el cuerpo de Calabrese que cayó sin vida mientras el atacante se dio a la fuga.

Las primeras tareas que personal de la comisaría cuarta y del Gabinete de Homicidios de la DDI hizo en la zona del pasillo B tuvieron como objetivo hallar testigos y alguna cámara de seguridad. “Algunos vecinos ya fueron convocados a prestar declaración en el marco de la causa a cargo del fiscal Carlos Russo”, informaron.

El menor “campana” que disparó y mató

El 24 de noviembre de 2010 cuatro delincuentes ingresaron a un taller mecánico en Gascón al 6900 donde redujeron a cuatro personas tras amenazarlas con un arma de fuego. Un adolescente de 17 años quedó en la vereda del lugar para hacer de “campana”.

El grupo que estaba dentro del establecimiento había robado un par de celulares, una cantidad no precisada de dinero y varias llaves de automóviles cuando escucharon un par de detonaciones en la vereda que los pusieron en fuga.

Fiscal Carlos Russo.

Según los investigadores, Diego Calabrese –de entonces 17 años- efectuó un par de detonaciones cuando un matrimonio que vivía a pocos metros del lugar aparecieron por la vereda. Uno de esos disparos hirió en el abdomen a Roberto Mezaville, mientras que el otro ingresó en el brazo izquierdo de Marta Pardo, lo atravesó y terminó incrustado en la región intercostal izquierda.

Ese crimen fue investigado por el fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y fue la primera causa por homicidio en la que le tocó actuar. Al año siguiente durante el juicio logró que condenaran a Calabrese a 17 años de prisión, aunque luego una instancia superior redujo el monto a 13 años.

Hace aproximadamente dos años recuperó la libertad y su homicidio es investigado, quince años después, por el mismo fiscal que logró que se lo condenara.