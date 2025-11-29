Además del UPD, estalla un nuevo festejo que preocupa a escuelas y familias: qué es el UDQ

El UPD y el UUD es realizado por estudiantes de sexto año, y el UDQ, como bien dice su nombre, por los de quinto, que en solo tres meses harán el primer festejo mencionado.

Tanto a principio como a fin de año, las celebraciones de los alumnos próximos a egresarse suelen ser una complicación en Mar del Plata, y más ahora que se subieron al tren los estudiantes de quinto con el UDQ, es decir el Último Día de Quinto.

Para este festejo, como en los otros denominados UPD (Último Primer Día) y UUD (Último Último Día), los jóvenes de 16 o 17 años se reúnen la noche previa al último día de cursada para bailar, celebrar y tomar alcohol, y luego van juntos hasta la escuela.

De igual modo que en las fiestas ya conocidas, preparan y decoran sus chombas o remeras con frases y cosas que los representen, como equipos de fútbol o bandas, y elaboran banderas. Además, cuando termina la noche y empieza a aclarar el cielo, se dirigen hacia el establecimiento educativo dando lugar al famoso banderazo e ingresan.

La Plaza España como el Parque San Martín son los lugares donde más chicos se reúnen.

Sin embargo, a pesar de que ese último punto se ha realizado en las primeras ediciones, hace tiempo que fue discutido y prohibido en muchas escuelas, debido a que los alumnos se encuentran sin dormir y en su gran mayoría, alcoholizados.

Aún se desconocen las medidas que tomarán las instituciones educativas porque apenas comenzó a instalarse el UDQ, aunque 0223 pudo saber que los menores ya planean los detalles para llevar adelante este nuevo evento. Y si bien las escuelas hace algunos años encontraron la forma de abordar estas situaciones, la mayor complicación es que los festejos de ambos años por su último día van a coincidir, significando más adolescentes descontrolados y un mayor peligro.

El UPD de 2025

Fue tal la popularidad del UPD que, por fuera de padres y autoridades escolares, incluso la Municipalidad empezó a hacerse cargo de las consecuencias. En el último celebrado, "salvo abordajes sanitarios que se tuvieron que realizar en Plaza España, con una chica que tuvo que ser trasladada por consumo de alcohol, y por algunas actividades que tienen que ver con Inspección General en algunos lugares privados por cuestiones contravencionales, hubo un acompañamiento importante de los padres", según expresó en su momento el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncalves.