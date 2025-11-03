Acusado de robar una heladería e incendiar el auto en el que escapó se negó a declarar
Estuvo acompañado por miembros de la defensa oficial. Seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán. Sigue la búsqueda de sus dos cómplices que se dieron a la fuga.
El joven de 24 años que fue aprehendido tras asaltar una heladería e incendiar el auto en que escapó con dos cómplices del lugar se negó a declarar este lunes en Tribunales y el fiscal Fernando Berlingeri le pidió a la Justicia de Garantías que siga detenido mientas avanza la investigación.
Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el joven se entrevistó con miembros de la defensa oficial y que, tras escuchar la imputación por el delito de robo doblemente agravado, no quiso dar su versión de los hechos.
Tal como se informó, fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima quienes entrevistaron a las víctimas en el local ubicado en Colón y Tres Arroyos que denunciaron el robo de 480 mil pesos y los celulares de los empleados y un cliente.
Con los datos aportados hallaron la VW Suran que emplearon en Chilabert entre Alberti y Gascón. "Antes de huir la prendieron fuego y se fueron en distintas direcciones: uno fue interceptado y los otros lograron escapar", dijeron autoridades policiales.
Mientras que el aprehendido seguirá detenido mientras avanza la investigación continúa la búsqueda de los otros dos autores.
