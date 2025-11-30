Violento asalto: golpearon a la empleada de una heladería, la arrastraron por el piso y le robaron

Una brutal escena quedó grabada en la cámara de seguridad del local, que desde antes grabó la estrategia del grupo delictivo. Finalmente, robaron el celular de la damnificada, porque aunque la maltrataron no pudieron obtener la llave de la caja registradora.

El hecho ocurrió en la heladería ubicada en la Avenida Colón al 8700. El primero de los ladrones ingresa al local del barrio Jorge Newbery, se hace pasar por un cliente y se va. Terminaría oficiando de "campana": minutos después otros dos delincuentes entran a la heladería y asaltan a la empleada.

La arrastraron de la caja hasta del depósito y la encerraron. Allí, le mostraron un arma. La amenazaron primero, y golpearon con la pistola después. Le exigían 5 millones de pesos, pero la trabajadora no tenía la llave de la caja. De hecho, intentaron abrir con otra y no pudieron. Entonces, se llevaron su teléfono celular y su propio dinero.

Una secuencia de terror en el fondo del local y, adelante, se ve en las cámaras como escapan no sin antes robarse el dinero de la caja. Con un detalle: al instante ingresa una mujer para comprar, no ve a la empleada y se sorprende con la extraña situación.

La trabajadora describió, ante la consulta de los vecinos, al primero de los ladrones que había consultado como si fuera un cliente. Un testigo también lo vio en la vereda, haciendo de campana y esperando con otro joven más en una moto que ya estaba en marcha. Así escaparon luego del violento robo en la heladería.