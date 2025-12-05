Cayó "El Pelado" por el violento asalto a una reconocida heladería de la avenida Colón: tiene frondosos antecedentes

Seis días después del violento asalto a una reconocida heladería de la avenida Colón de Mar del Plata, el avance de la investigación permitió identificar a uno de los autores. "El Pelado" fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.

Tal como adelantó 0223, el hecho se registró el pasado sábado 29 de noviembre en un local de Grido ubicado en Colón al 8700, en el barrio Jorge Newbery. En las imágenes de las cámaras de seguridad de la heladería se puede ver a un primer delincuente que ingresa, se hace pasar por cliente y luego se retira. Posteriormente, ingresan dos sujetos que asaltan a la empleada de 30 años.

El avance de la investigación a cargo de del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría decimosegunda permitió identificar como a "El Pelado" al primer sujeto que ingresó y luego ofició de campana a bordo de una moto Honda de baja cilindrada en la vereda mientras los dos asaltantes abordaban a la víctima. Si bien le robaron el teléfono celular a la empleada, los delincuentes no lograron su cometido: no pudieron abrir la caja registradora y le provocaron algunas lesiones en el rostro a la damnificada.

Allanamiento y aprehensión: los antecedentes de El Pelado

Tras el análisis de las cámaras de seguridad que permitieron identificarlo, con el aval de la Justicia de Garantías este viernes se realizó un allanamiento en un inmueble ubicado en Gascón al 7700, en la denominada Villa Gascón.

El fiscal Fernando Berlingeri dispuso su aprehensión en el marco de una causa por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán. En las próximas horas deberá prestar declaración en Tribunales.

El Pelado fue aprehendido.

El allanamiento se hizo en una vivienda de Villa Gascón.

Según se informó, el imputado de 42 años posee frondosos antecedentes previos por los delitos de resistencia a la autoridad; robo agravado por escalamiento en tentativa; allanamiento por homicidio; captura activa por robo calificado; allanamientos (3); robo; robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego por cometerse en poblado y en banda; tentativa de robo agravado por arma de fuego; y tenencia y portación ilegal de arma de guerra.