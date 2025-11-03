Robaron medio millón de pesos en una heladería, huyeron en auto y lo prendieron fuego

Millonario robo: se llevaron medio millón de pesos y quemaron el auto en el que huyeron

Uno de los tres delincuentes que el domingo asaltaron una heladería y escaparon en auto fue aprehendido por personal policial tras un llamado al 911.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría duodécima quienes entrevistaron a las víctimas en el local ubicado en Colón y Tres Arroyos que denunciaron el robo de 480 mil pesos y los celulares de los empleados y un cliente.

Con los datos aportados hallaron la VW Suran que emplearon en Chilabert entre Alberti y Gascón. "Antes de huir la prendieron fuego y se fueron en distintas direcciones: uno fue interceptado y los otros lograron escapar", dijeron autoridades policiales.

Luego de recuperar el dinero sustraído y los celulares, el personal identificó al joven de 24 años que registraba un proceso penal previo por robo.

En el marco de una causa por robo doblemente agravado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas prestará declaración ante el fiscal Fernando Berlingeri.