Redujeron a empleados de un supermercado y les robaron los celulares

Uno de los dos sujetos que el miércoles a la tarde entraron a robar a un supermercado en Punta Mogotes a punta de pistola, redujeron a los empleados y se llevaron 2500 pesos y tres celulares fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

Tras un llamado al 911, autoridades y personal de la comisaría tercera arribó al establecimiento ubicado en avenida De los Trabajadores al 2000 donde entrevistaron a las víctimas. Las mujeres de 20 y 30 años dijeron que los ladrones escaparon con el dinero que había de cambio y un celular Samsung A52, un iPhone 16 Pro y otro iPhone 12.

A través de la geolocalización del teléfono Samsung, se logró interceptar a uno de los autores en la zona de Edison y Ayolas: en su poder tenía el celular, por lo que fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada.

Tiene 34 años.

El sujeto de 34 años, cuyos datos personales no se dieron a conocer, fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración ante el fiscal Fernando Berlingeri en Tribunales. Las tareas investigativas continúan para lograr identificar al segundo autor.