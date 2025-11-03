El sujeto que robó un kiosco y chocó en moto cuando huía dijo que estaba en una “mala racha laboral”

El hombre que el domingo robó 8500 pesos y dos chocolates de un kiosco en Olavarría casi Primera Junta y que al huir en moto chocó contra un auto estacionado pidió disculpas durante su declaración en Tribunales y dijo que se encontraba en una “mala racha laboral”.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Acompañado por miembros de la defensa oficial, el sujeto de 36 años declaró en el octavo piso de Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri que le imputó una causa por robo calificado y daño. Al término de la declaración el responsable de la fiscalía temática de robos calificados a comercios le pidió que siga detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como se informó, fue la empleada del local la que denunció que un sujeto que usaba visera, anteojos y que se movilizaba en skate simuló tener un arma de fuego y le robó la recusación y dos chocolates. Minutos después un llamado al 911 dio cuenta de un siniestro vial en la esquina de Córdoba y Avellaneda dónde el conductor de una moto Gilera 110 escapó a pie tras chocar un Toyota Etios.

Elementos secuestrados.

Algunos testigos del hecho lo siguieron y confirmaron que se cambió algunas vestimentas en Castelli y Mitre para posteriormente ingresar a una vivienda en La Pampa casi Rawson. Tras el análisis de las imágenes de cámaras se seguridad constataron que el mismo era el autor de ilícito en el kiosco por lo que fue aprehendido en la causa por la que declaró este lunes.