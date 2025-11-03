Así fue el brutal choque en el que murió un matrimonio y sus tres hijos resultaron heridos

Una cámara de seguridad registró el momento en que Michael Jean Carballo (23) impactó con su Volkswagen Amarok contra un Renault 12 en el que viajaba una pareja junto a sus hijos de 9, 11 y 12 años. Como consecuencia del choque, los padres perdieron la vida y los menores resultaron heridos.

El accidente ocurrió el viernes por la noche en José C. Paz, en la esquina de Ruta 197 y Mendoza. Según las imágenes, el auto familiar habría cruzado un semáforo en rojo, y la camioneta apareció a gran velocidad en cuestión de segundos.

Los menores quedaron atrapados entre los hierros retorcidos y fueron rescatados por los bomberos. Tras ser trasladados al hospital local, fueron atenidos por múltiples fracturas y traumatismos. Sus padres, Renzo y Eliana Benítez, fallecieron en el lugar.

El conductor de la Amarok fue asistido en el lugar y no sufrió lesiones de gravedad. Quedó detenido, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir. “La camioneta iba a 160 kilómetros por hora; en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, señalaron fuentes del caso.

La Fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, lo imputó por doble homicidio culposo agravado y lesiones.

“Los chicos que sobrevivieron al choque ahora están a cargo de su abuela”, agregaron. Mientras tanto, en redes sociales se lanzó una colecta para cubrir los gastos del sepelio de las víctimas, quienes pertenecían a la comunidad evangélica.