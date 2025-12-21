Se despertó, tenía el coche destrozado y descubrió que hubo más perjudicados: "Chocó y dejó el auto"

Cuando el dueño del Renault Sandero se levantó el domingo a la mañana, no lo podía creer. Llegó a buscar el auto que había dejado estacionado y estaba destrozado en la parte del baúl. A unos metros, el Ford Ka del vecino, también dañado. Y en el medio un Gol: "Chocó y dejó el auto abandonado", denunció uno de los damnificados por el siniestro.

El hecho se registró en la avenida Independencia entre Libertad y Maipú. El vecino que vio su auto chocado dijo que en el Gol no había nadie. Aparentemente, el conductor que ocasionó el choque en cadena escapó tras la colisión. La indignación en el barrio no cesó ni con la llegada del patrullero, porque les dura la bronca a los dos vecinos que amanecieron con sus autos rotos.

Santa Clara: chocaron a un motociclista y la madre les reclamó

Una tensa situación se vivió en Río de Janeiro y Acapulco, en el partido de Mar Chiquita. Dos jóvenes manejaban un Fiat Palio y en la intersección atropellaron a un motociclista. El rodado menor se deslizó por el asfalto a la par de la víctima. Llegó una ambulancia para asistirlo, la policía pero su madre fue la que les reclamó a los culpables.

Según testigos, estaba sobrepasada por el estado de su hijo y les gritó reclamando a los jóvenes por su imprudencia. Ocurrió en el centro de la ciudad y llamó la atención de lugareños y turistas que descansaron este fin de semana.