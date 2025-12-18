Un esforzado rescate con triste final: sorpresa por la aparición inusual de un enorme cetáceo

La asistencia sobre el zifio, la especia de cetáceo que es poco habitual ver en las costas.

Durante la noche del 16 de diciembre, en un arriesgado operativo, rescatistas del equipo de la fundación Mundo Marino asistieron a un zifio varado en una playa de San Clemente del Tuyú, un cetáceo de mar abierto cuya aparición en la costa es extremadamente infrecuente. A pesar de haber logrado reintroducirlo con éxito, el animal fue hallado sin vida en la mañana siguiente y los estudios preliminares indican que su muerte estaría asociada a un cuadro previo de neumonía. La situación vivida en torno a este especial cetáceo ocurre en un contexto especialmente sensible para la institución, marcada recientemente por la pérdida de Kshamenk, un animal que vivió durante más de tres décadas en el oceanario.

El animal apareció en una playa céntrica de la citada localidad de La Costa y, tras realizar la primera evaluación, fue identificado como un zifio, un tipo de cetáceo emparentado con los delfines, pero con hábitos y características muy diferentes de mar abierto y que no suele acercarse a la costa-.

La asistencia resultó particularmente exigente debido a la baja visibilidad y al hecho de tratarse de un animal macho, juvenil, de 4,32 metros de longitud y un peso estimado de una tonelada. Por este motivo, ​las maniobras de rescate implicaron un esfuerzo físico sostenido y coordinado, con la participación de varios especialistas.

Durante varias horas, se realizaron reflotamientos reiterados, procurando mantener al animal en una profundidad corta que le permitiera salir de manera autónoma. En cada intento, el zifio lograba pasar la rompiente y nadar hacia el mar, pero luego regresaba a la costa con un patrón de natación circular, un comportamiento que suele observarse en cetáceos que atraviesan cuadros graves asociados a varamientos.

“El animal salía varias veces hacia el mar, pero al pasar la rompiente volvía de manera sistemática. Ese comportamiento nos indicaba que el cuadro era delicado. Aun así, seguimos intentando ayudarlo, sosteniéndolo, reflotándolo y dándole tiempo para que pudiera recuperarse y salir nadando por sus propios medios”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, responsable del centro de rescate.

El operativo continuó hasta entrada la noche con la premisa de darle al animal todas las oportunidades posibles. Se lo asistió para despegarlo del fondo, aliviar el agota ccmiento muscular y favorecer su recuperación. Cerca de las 21:00, ya con visibilidad prácticamente nula, el zifio logró alejarse mar adentro y se lo perdió de vista. Por razones de seguridad, no fue posible continuar el operativo sin luz natural.

Desafortunadamente, en la mañana de este miércoles, durante una recorrida de monitoreo temprana por la zona, el cuerpo del animal fue hallado sin vida, varado en cercanías del lugar donde había sido asistido por última vez.

“Es una pena que el animal no haya logrado sobrevivir, pero estamos conformes con el trabajo realizado durante toda la noche anterior. Cada individuo importa, y el hecho de intentar o no puede marcar la diferencia para que un animal tenga una segunda oportunidad. Sabemos que la muerte forma parte del ciclo natural, pero siempre vamos a estar presentes cuando exista la posibilidad de ayudar”, señaló Rodríguez Heredia.

“Los varamientos de zifios vivos en la costa argentina son extremadamente raros y se registran con mayor frecuencia en el sur del país. Desde la creación de Fundación Mundo Marino en 1987, hemos registrado solamente cuatro casos de zifios varados”, indicó Juan Pablo Loureiro, médico veterinario de la Fundación.

El cuerpo del animal fue trasladado al centro de rescate, donde se realizó la necropsia correspondiente y la toma de muestras, que fueron enviadas a distintos laboratorios de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Los resultados preliminares de la necropsia indican que el animal presentaba un cuadro de neumonía y una alta carga parasitaria a nivel gastrointestinal, y todo apunta a que esta condición previa fue determinante para su muerte.

Sobre los cetáceos Zifio (Ziphiidae)

Los zifios pertenecen a la familia Ziphiidae y son cetáceos de hábitos pelágicos, es decir, viven en mar abierto, lejos de la costa. Pasan la mayor parte de su vida en aguas profundas, donde realizan inmersiones extremas para alimentarse principalmente de calamares y peces de profundidad. Por su comportamiento esquivo, el poco tiempo que permanecen en superficie y la dificultad de estudiarlos en su hábitat natural, los zifios son considerados uno de los grupos de cetáceos menos conocidos del mundo.

A nivel global se reconocen más de 20 especies de zifios, muchas de ellas con rasgos externos muy similares, lo que hace que la identificación precisa de la especie no pueda realizarse únicamente a partir de la observación en campo. En la mayoría de los casos, la determinación específica requiere estudios genéticos y análisis del esqueleto, realizados posteriormente en laboratorio (Dalebout et al., 2003). En la costa argentina, los registros de zifios son escasos y los varamientos vivos constituyen eventos excepcionales, por lo que cada caso representa una oportunidad relevante para ampliar el conocimiento científico sobre estas especies y su distribución.