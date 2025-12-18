Detuvieron a "Tractorcito", el mano derecha del "Gordo Valor": robo y abuso sexual

Cayó en la localidad bonaerense de Virrey del Pino Daniel Agustín Cabrera, más conocido como “Tractorcito Cabrera”. Lo acusan de robar el domicilio de una jubilada junto a su cómplice y de abusar sexualmente de la nieta de la mujer.

"Tractorcito" se fugó varias veces de prisión, pero su antecedente con más repercusión tiene que ver con que integraba la banda delictiva de Luis Alberto “El Gordo Valor" y se lo señalaba como su mano derecha.

Quién es Tractorcito

El hombre, que actualmente tiene 64 años, se fugó de Villa Devoto en 1998 y del Departamento Central de Policía, en el 2000. En esta última oportunidad se fue caminando junto a dos acusados por el homicidio del ex vicepresidente de Paraguay Luis María Argaña.

Según Noticias Argentinas Tractorcito Cabrera cumplió condenas por reincidencia agravada y participó de hechos de extrema violencia contra la propiedad privada y la integridad de las personas.

Junto a la banda del Gordo Valor se dedicaron al asalto de camiones blindados y de transportes de caudales. También se lo imputó por el robo a un banco en la ciudad de Bahía Blanca, causa por la que se encontraba prófugo de la Justicia.