Empezaron los afters en la zona sur: desarticularon una fiesta clandestina con más de 100 personas

Después de numerosas denuncias de los vecinos, autoridades municipales debieron presentarse en la vivienda del sur.

Comenzó oficialmente el verano y ya se registró la primera fiesta clandestina desarticulada por personal de Inspección General: ocurrió este domingo por la mañana en el barrio Playa Serena y había más de 100 personas.

Según informaron fuentes municipales a 0223, el domicilio se encuentra ubicado en la intersección de las calles 449 y 16, y una multitud se encontraba generando disturbios desde altas horas de la madrugada hasta que le pusieron fin, entre las 7 y 8.

Las autoridades debieron presentarse en la vivienda debido a las numerosas denuncias de los vecinos de Playa Serena, que no podían dormir frente al alto volumen de la música y los gritos provenientes del denominado after.

Además de las molestias enumeradas, a ello se le sumaron los vehículos de quienes asistieron a la fiesta y estacionaron indebidamente, impidiendo el paso vehicular en la zona.

Como es habitual hace ya algunos años, durante el verano los jóvenes salen de las fiestas masivas de la zona sur de Mar del Plata y continúan celebrando en otro ambiente, por lo general en casas particulares, como ocurrió en este caso.