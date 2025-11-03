Robó un kiosco, se fue en moto, chocó y lo detuvieron

Un hombre de 36 años que el domingo robó 8500 pesos y dos chocolates de un kiosco en Olavarría al 3600 fue aprehendido minutos después tras chocar con la moto que manejaba e intentar escapar a pie.

La empleada de 23 años denunció que un sujeto que usaba visera, anteojos y que se movilizaba en skate simuló tener un arma de fuego y le robó la recaudación y dos chocolates.

Dos Milkas y la ropa de skater, su primer outfit.

Minutos después un llamado al 911 dio cuenta de un siniestro vial en la esquina de Córdoba y Avellaneda donde el conductor de una Gilera 110 escapó a pie tras chocar un Toyota Etios.

Algunos testigos del hecho lo siguieron y confirmaron que se cambió algunas vestimentas en Castelli y Mitre para posteriormente ingresar a una vivienda en La Pampa casi Rawson.

Lo atraparon en el barrio San José.

Tras el análisis de las imágenes de cámaras se seguridad constataron que el mismo era el autor de ilícito en el kiosco por lo que fue aprehendido en una causa por robo calificado y daño.

El fiscal Fernando Berlingeri avaló las actuaciones policiales y dispuso la notificación de causa y su posterior traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.