Allanan famoso barrio privado por lavado de activos y casinos virtuales

Una causa a cargo del Juez Santiago Inchausti que investiga el lavado de activos procedente de las ganancias generadas en casinos virtuales derivó en la realización de diez allanamientos simultáneos en los que secuestraron vehículos, una importante cantidad de dinero en efectivo y otros elementos de interés.

En el marco de un fuerte hermetismo, las fuentes consultadas por 0223 aseguraron que dos de los allanamientos se hicieron en el barrio privado Rumencó, en un sector conocido como Ceibos. “Ahí fueron dos viviendas las allanadas a partir de un procedimiento que comenzó cerca de las ocho de la mañana”, aseguraron.

Las tareas previas a los operativos que duraron varias horas estuvieron a cargo del área a cargo de la temática lavado de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico de la Policía Federal. Para garantizar el éxito de las medidas dispuestas se contó con la colaboración de personal de la División Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias de la fuerza.

Otro de los operativos.

Los allanamientos se llevaron adelante sin incidentes y por el momento no trascendió si algunas de las personas investigadas –cuyas identidades no se dieron a conocer- quedaron aprehendidas o fueron solamente notificadas de la causa en su contra.