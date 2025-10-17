Liberaron a un hombre que estaba detenido hace dos años y medio por lavado de activos

Un hombre dedicado a la compra venta de autos al que detuvo la Justicia Federal en abril de 2023 y lo acusó de lavado de activos recuperó la libertad este jueves por decisión del Juez Federal Santiago Inchausti tras el pedido que hizo su defensa.

Mauricio Di Norcia, quien fue excarcelado en la investigación por el robo millonario a varios departamentos en Mar del Plata y que apareció nombrado en la causa por la Asociación Ilícita Mixta que llevaba adelante el ex jefe Departamental José Luis Segovia, estaba acusado de haber utilizado el beneficio económico obtenido como resultado de actividades ilícitas, desplegando maniobras y acciones tendientes a colocar en el mercado formal las sumas dinerarias obtenidas.

El año pasado ya le habían dado arresto domiciliario.

El abogado penalista Bernardo Palumbo, defensor del imputado, se mostró satisfecho con la resolución conocida en las últimas horas y que sigue la sintonía de la morigeración lograda el año pasado. “Celebro el criterio tanto de la Cámara Federal local como del Juzgado al haber dispuesto el cese de la prisión preventiva, ya que veníamos con planteos de esa índole desde principio de año”, señaló.

En su presentación el profesional había señalado que desde el inicio de la investigación habían transcurrido ya seis años, sin que a la fecha se haya requerido la elevación de la causa a juicio y que hasta después de 2027 no habría fecha para un debate. A su entender, lucía “desajustado a derecho intentar mantener al justiciable hasta dicha fecha prorrogada su prisión preventiva, ya que superaría ampliamente el mínimo de la pena en expectativa enrostrada”.

Abogado Bernardo Palumbo.

Palumbo recordó qué, al momento del dictado de su prisión preventiva, se habían enrostrado cuatro delitos precedentes: una condena del año 2014 por encubrimiento, una causa por el delito de estafa de trámite ante el Juzgado en lo Correccional N°3, la investigación por los robos millonarios a departamentos y la del robo al departamento de Cabo Corrientes.

“En el expediente correccional se ha dictado la extinción de la acción penal, en la del robo en Cabo Corrientes se dictó su sobreseimiento, y en la causa de la banda de los millones fue decretada su excarcelación. Hasta hoy, Di Norcia estaba detenido solo a disposición del Juzgado Federal N°3”, explicó.