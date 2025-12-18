Acusado de acribillar a un hombre a balazos se negó a declarar

El sujeto de 34 años acusado de matar a balazos a Marcos Cousiño en la puerta de su casa en el barrio General Pueyrredón el pasado mes de julio se negó a declarar en Tribunales y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán mientras avanza la investigación a cargo de la fiscal Constanza Mandagarán.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Alejandro González se entrevistó con el abogado penalista Mauricio Varela y no quiso dar su versión de los hechos ante la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4. Tras escuchar la imputación en su contra fue trasladado al complejo penitenciario donde aguardará el pedido de prisión preventiva que podría realizarse en un par de semanas.

Tal como se informó en su momento, fue la mujer que estaba con la víctima quien en un primer momento aportó datos que ubicaban a González –su ex pareja- como el autor del ataque. Ese día estaba con Cousiño tomando mates cuando escucharon la puerta, él abrió la puerta, le dispararon tres o cuatro veces y el agresor huyó del lugar.

Lo detuvo personal de la DDI.

La huída fue en una moto tipo 110 y el agresor empleaba ropas oscuras. De diferentes comparativas de imágenes de cámaras de seguridad de la zona se puedo establecer que González era el agresor.

En el marco de la causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la DDI allanó dos domicilios en Bolivia al 1300 y en 3 de Febrero al 8500 donde detuvieron al imputado y secuestraron un par de celulares –que serán peritados- y un proyectil calibre .32.