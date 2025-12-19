Perpetua para el policía que mató a Luciano Olivera

Sin sorpresas por la calificación que había considerado un jurado popular el mes pasado, este viernes el Juez Facundo Gomez Urso dictó la pena de prisión perpetua al ex policía Maximiliano González por el crimen del adolescente Luciano Olivera en la ciudad de Miramar.

La resolución se dió a conocer este mediodía en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 ubicada en el séptimo piso de Tribunales.

La pena de prisión perpetua era la esperada a partir de la calificación de homicidio triplemente agravado por su condición de miembro de fuerza de seguridad, uso de arma y alevosía.

En el juicio por jurados intervinieron el fiscal Fernando Berlingeri, el abogado Gregorio Dalbón como representante del particular damnificado y la defensora oficial Sandra Nuccitelli.

Gatillo fácil

En la madrugada del 10 de diciembre del 2021, un móvil del Comando de Patrullas de Miramar acudió tras un llamado al 911 al anfiteatro ubicado en el centro de la ciudad y comenzó a perseguir la moto Yamaha YBR 125 que manejaba Luciano Olivera hasta la avenida 9 entre calles 34 y 32.

La víctima se encontró de frente con otro patrullero, una camioneta Toyota Hilux de la que descendieron tres uniformados. En ese momento Maximiliano González –que estaba ubicado en la parte trasera izquierda del rodado- le apuntó con su pistola marca Bersa calibre 9 milímetros -que contaba con 14 municiones- y le disparó a una distancia mayor a un metro

Tal como se informó oportunamente, las pericias determinaron el normal funcionamiento del arma en los seguros y en el resto de los mecanismos, lo que descartó el supuesto disparo accidental que el imputado les dijo a sus compañeros.