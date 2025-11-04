La drástica decisión de Juanita Tinelli tras la amenaza que sufrió: “Se despide de...”

La hija menor de Marcelo Tinelli generó preocupación el fin de semana al revelar públicamente que fue víctima de una situación grave que incluyó amenazas personales, lo que desencadenó rumores sobre una supuesta interna familiar.

Según reveló Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, Juanita habría tomado una decisión drástica luego de exponer lo ocurrido. “Ustedes saben que el fin de semana Juanita Tinelli habló de amenazas y de una situación grave que se está viviendo en su familia, y tengo novedades para contar”, adelantó el periodista.

En ese contexto, Etchegoyen detalló que la joven decidió alejarse temporalmente del streaming donde trabaja junto a su padre: “Me cuentan que Juanita no irá al streaming esta semana y que sería una decisión tomada abandonar el ciclo que conduce Marcelo, sobre todo mientras se aclara lo que pasó”.

La hija del conductor formaba parte del programa Estamos de paso, transmitido por Carnaval Stream, y también participaba en las grabaciones del reality que prepara la productora. “Mi información es que Juanita le dice chau a Estamos de Paso y que no está formando parte de las grabaciones del reality”, señaló el comunicador.

Finalmente, Etchegoyen desmintió los rumores de un conflicto entre padre e hija: “Desde algunos sectores del periodismo se instaló la idea de una pelea, pero Marcelo Tinelli y su hija no están enfrentados. Él comprende mejor que nadie lo que pasó y siempre estará al lado de sus hijos”.