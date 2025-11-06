Con "El beso de la mujer araña" comenzó el Festival de Cine

La edición 40 del Festival Internacional de Cine está en marcha. Este jueves, con la presencia de los directores artísticos del Festival, Gabriel Lerman y Jorge Stavadianos, el intendente Guillermo Montenegro, artistas de la industria del séptimo arte, jurados de las diferentes competencias del Festival y funcionarios municipales.

La gala inaugural comenzó pasadas las 19 con la clásica alfombra roja por la que desfilaron los invitados y las autoridades que, además de atender a los medios de comunicación que se hicieron presentes, saludaron y agradecieron al público que se dió cita en la plazoleta Amirante Brown para obtener una selfie con las figuras del cine. Dentro de la sala Astor Piazzolla del mitico Teatro Auditorium, la ceremonia con la que quedó inaugurada oficialmente la edición 40 denominada “El renacer del esplendor” comenzó cerca de las 21.

Antes de la proyección de “El beso de la mujer Araña”, el director del film Bill Condon y al actor Tonatiuh presentaron la proyección. Pero el momento emotivo de la noche se dió cuando,la dirección del Festival otorgó a Marilina Ross el premio Astor de Plata a la trayectoria por su participación en el cine, la música y la TV.

Antes de la ceremonia, Bernardo Martín titular del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EmturyC) dialogó con 0223 y celebró la convocatoria que tiene la edición 40 del único Festival de Cine de Clase A de Latinoamérica y,aseguro que demandó por parte del municipio y el sector privado que participan en la organización “ un esfuerzo tremendo”.

En la misma línea, el Intendente Guillermo Montenegro resaltó a este medio la importancia de mantener el Festival en Mar del Plata y aseguró que continuará “defendiendo y apoyando a la ciudad”

En esta edición, el país invitado es Italia que, presenta una seleccion de siete películas. La delegación italiana fue la encargada de encender el lado más "argento" del público, cuando al proyectar un compilado de los films reveló un documental con fragmentos de una entrevista a Diego Maradona durante su paso por el Napoli generando una ovación.