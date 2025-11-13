Carmen Maura, Diego Peretti y Trapero entre los favoritos del Festival de Cine

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entró en su recta final y ya comienzan a sonar los títulos de los films más valorados por el público para quedarse con el Astor de Oro, máximo galardón del evento. De acuerdo a los resultados parciales del voto del público, las películas que encabezan la lista de favoritos son: “Calle Málaga”, “La Casa” y “& Sons”.

En “Calle Málaga” Carmen Maura interpreta a María Ángeles, una española de 79 años que vive en Tánger y cuya vida se ve interrumpida cuando su hija llega de Madrid para vender el departamento familiar. En medio de la lucha por conservar su hogar, María Ángeles redescubre el amor y el deseo en la madurez, desafiando la idea de que la pasión no tiene edad. El film, que se proyectó en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium cuenta con una valoración de 8.96 en promedio siendo la película con mayor puntaje dentro de la competencia oficial.

Le sigue en el ranking de favoritos del público “La Casa”, de Gustavo Triviño que cuenta con la actuación de Diego Peretti. Con una valoración de 8.73, el thriller mezcla drama, comedia negra y suspenso, donde Peretti interpreta a un hombre que se ve envuelto en un negocio turbio que lo arrastra a una peligrosa situación.

El top tres lo completa “& Sons”, la primera película en inglés de Pablo Trapero que destaca por su guion sensible y las actuaciones de Bill Nighy, George McKay y Johnny Flynn, quienes dan vida a una familia en crisis. La película obtuvo 8.49 puntos en el score general.

La lista de los preferidos del publico se completa con Flood (8.24), La Gioia (8.17), Ungrateful Beings (7.26) y Oca (7.13).

Cabe destacar que el voto del público se efectúa exclusivamente al finalizar las primeras y segundas proyecciones de cada película de la Competencia Internacional realizadas en el Teatro Auditorium.