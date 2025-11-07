Avanza un proyecto para transportar arena desde Ibicuy hasta Río Negro y abastecer Vaca Muerta

Un grupo de empresas privadas avanza en la puesta en marcha de un corredor logístico integral que unirá el puerto entrerriano de Ibicuy con distintas localidades de Buenos Aires y Río Negro, con el propósito de transportar arena de fractura destinada a Vaca Muerta y otros yacimientos de hidrocarburos no convencionales.

El proyecto busca resolver uno de los principales cuellos de botella del desarrollo energético argentino: el costo del transporte de arena. Actualmente, más del 70% del valor final del insumo corresponde a la logística, lo que afecta la competitividad de la industria.

La propuesta contempla un sistema multimodal que combinará transporte marítimo, fluvial y terrestre, aprovechando las ventajas de cada modalidad para abaratar costos y reducir el impacto ambiental.

“El desafío no es la arena, que la tenemos y de excelente calidad, sino la logística”, explicó Eduardo Ramírez, CEO del Grupo Fátima, que lidera la iniciativa. “Queremos que el transporte deje de ser un obstáculo y se convierta en una ventaja competitiva para el desarrollo energético argentino”, señaló.

Según Ramírez, el nuevo esquema no solo apunta a mejorar la eficiencia operativa, sino también a impulsar un modelo logístico más sustentable, en línea con los estándares ambientales internacionales.

Inversiones privadas y alianzas estratégicas

A diferencia de experiencias previas, este emprendimiento es completamente privado. Las empresas participantes ya iniciaron inversiones en infraestructura y estudios técnicos de viabilidad, además de mantener negociaciones con entes portuarios y autoridades locales para consolidar alianzas estratégicas.

La iniciativa prevé la construcción y adecuación de terminales de acopio y transferencia, así como la incorporación de tecnología de trazabilidad para seguir la ruta del insumo desde su extracción hasta su destino final.

Con este plan, los impulsores del corredor buscan acompañar el crecimiento de la producción energética nacional y promover una logística federal más eficiente.

“La energía del futuro no solo depende de la producción, sino de cómo la conectamos con el territorio. Por eso apostamos a una logística trazable y eficiente”, concluyó Ramírez.