Entró a robar y los dos carniceros que atendían casi lo linchan a cuchillazos

El ladrón nunca hubiese imaginado la reacción del par de carniceros ante el intento de robo.

Lo que el ladrón pensó que sería otro robo más en sus haberes, con el típico modus operandi de esperar a que el comercio se vaciará para simular ser cliente, terminó con una reducción a punta de cuchilla a la altura de su garganta por parte de los empleados y un video que no tardó en viralizarse en redes sociales —principalmente en 𝕏 (exTwitter)—.

Ocurrió el 16 de diciembre pasado en un comercio de Rosario, donde todo quedó captado perfectamente por las cámaras de seguridad de la carnicería. En las imágenes se exhibe como el intento de robo terminó con las victimas amenazando al malviviente: una de ellas lo sometió por detrás y otra lo apuntó con una de las cuchillas del local.

De todas maneras, los empleados evitaron a toda costa herir al agresor, aunque lograron que no pueda salirse con la suya. “No le di con la punta de la cuchilla porque pensé en mí. Si yo le hacía algo, él pasaba a ser la víctima”, dijo uno de los comerciantes.

El ladrón llegó en moto al comercio, entró como cualquier otro cliente e incluso pidió diversos cortes de carne. Tras unos segundos, cambió radicalmente su actitud e mostró sus verdaderas intenciones: llevarse la recaudación del comercio.

Según relato Facundo —uno de los empleados— al medio Rosario3, el sospechoso saltó el mostrador y extrajo de su mochila un objeto que aparentaba ser un arma. Fue entonces que les exigió la entrega de celulares, efectivo y mercadería a grito de "quédense quietos, están robados".

“Dejé mi teléfono, agarré la cuchilla que estaba en la tabla y lo ataqué”, relató. Mientras, su compañero logró sujetar al delincuente por su espalda y logró inmovilizarlo.

Así, ambos empleados lograron reducir al intruso sin causarle heridas graves. Optaron por desarmarlo y confrontarlo verbalmente, y finalmente lo dejaron ir. Sin embargo, el hombre regresó poco después.

En su segunda irrupción, respondió con extrema violencia: arrancó el monitor de una computadora y lo arrojó contra Facundo, además de atacar a los trabajadores con una linga y una cadena de bicicleta.

Durante el enfrentamiento, uno de los carniceros salió por una puerta lateral para flanquear la entrada y obligarlo a huir. El delincuente escapó en moto y el hecho fue denunciado de inmediato a la Policía, que aún no logró localizarlo.