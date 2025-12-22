Ola de robos en un prestigioso barrio: le abrieron la camioneta cuatro veces y advierte que usan nuevos inhibidores

Un comerciante de la zona de Varese denunció que le robaron elementos de su camioneta cuatro veces durante el año y advirtió que los ladrones utilizan un nuevo tipo de inhidor, ya que ha verificado que el vehículo se encuentre cerrado, pero ingresan de todos modos. A su vez, explicó la crítica situación que sufren los padres de alumnos de una importante escuela de Mar del Plata.

En principio, le comentó a 0223 que "este año fue bastante complicado en cuanto a robos", debido a que en cuatro oportunidades le abrieron su vehículo utilizando un inhibidor, "a pesar de haber chequeado que la puerta esté cerrada". Por ese motivo, cree que "utilizan un aparato nuevo".

En cada uno de los robos ingresaron a su Hilux con el mismo método y tuvieron lugar en la zona de Varese, por lo que cansado de este tipo de situaciones, comenzó a implementó un traba volante para evitar que se lleven el rodado, según explicó. Consiguieron robarle perfumes, ropa, dinero y anteojos.

El último hecho que sufrió ocurrió el sábado pasado cerca de las 14 y los ladrones le sustrajeron la rueda de auxilio. Sin embargo, por medio de cámaras de seguridad de vecinos, consiguió identificar a los autores, a quienes les adjudican otros asaltos en la zona de Los Troncos y Lomas de Stella Maris.

Los sujetos fueron vistos cuando intentaban llevarse otra camioneta en Rodríguez Peña y Carlos Pellegrini, aunque en esa ocasión los vecinos se dieron cuenta de la maniobra y ante los gritos, rápidamente se dieron a la fuga.

De acuerdo al denunciante, los malvivientes circulan en un Toyota Etios blanco sin patente y los asoció también con los ladrones de autos durante los actos del colegio Trinity, ubicado en Gascón al 500. "Roban cuatro autos por evento. Es increíble, roban a cualquier hora del día e incluso ves a menores tratando de levantar un portón. Estamos como nunca en Mar del Plata", concluyó el comerciante damnificado.