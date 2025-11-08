El DT de Aston Villa tomó una decisión sorpresiva y polémica con "Dibu" Martínez

Cuando Aston Villa salió a la cancha para jugar frente a Maccabi Tel Aviv, por la Europa League, sorprendió que Emiliano Martínez no porte la cinta de capitán, teniendo en cuenta la ausencia de John McGinn, el líder indiscutido del equipo de Birmingham. El arquero marplatense fue subcapitán hasta este momento y el entrenador Unai Emery decidió sacarle ese lugar, determinación que podría traer algún conflicto.

A "Dibu" poco le importó porque fue una de las figuras en la victoria por 2 a 0, pero no pasó por alto en Inglaterra, por el peso propio del arquero campeón del mundo dentro del plantel. El defensor Ezri Konsa llevó el brazalete y causó sorpresa en los propios hinchas de los "villanos".

La relación de Martínez con Emery se resquebrajó en el mercado de pases cuando el arquero buscó por todos los medios salir del club y esperó una oferta de algún club grande de Europa que nunca se concretó. El DT ya había dado a entender que "el tiempo se ha terminado" y, quizá, cree que no está lo suficientemente comprometido para tener el privilegio de la subcapitanía.

Consultado por la decisión, Emery fue contundente: “Normalmente, tenemos otro capitán, Emi Martínez, como segundo capitán. Pero ahora, después de hablar con él, prefiero retirarle ese rol. Konsa es el siguiente”. Además, aseguró que otros futbolistas fueron considerados para ocupar el rol en ausencia de McGinn. “Tyrone Mings, junto con Ollie Watkins también. Normalmente lo gestionamos así”, añadió, ratificando que "Dibu" quedó relegado en esa consideración.

