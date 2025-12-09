Ídolo de Boca, exDT de Aldosivi, se fue al descenso en Brasil y lo busca un recién ascendido

El entrenador argentino Martín Palermo aparece en el radar de Remo para dirigir al club en su regreso a la Primera División de Brasil, luego de su reciente salida de Fortaleza, con el que descendió pero dejó una imagen competitiva en el cierre del Brasileirao.

El entrenador argentino asumió en un contexto crítico, reemplazando a su compatriota Juan Pablo Vojvoda, y estuvo cerca de lograr la permanencia. Tras un arranque de tres victorias y cuatro derrotas, consiguió un triunfo clave por 1 a 0 frente a Flamengo (posterior campeón del torneo y la Copa Libertadores) y encadenó nueve partidos sin derrotas, con cuatro empates consecutivos y cuatro triunfos al hilo. La definición llegó en la última fecha, con la derrota por 4 a 2 ante Botafogo, que condenó al equipo al descenso cuando aún tenía chances matemáticas de salvación.

Por su parte, Remo concretó una sólida campaña en la Segunda División: terminó cuarto con 62 puntos en 38 partidos (16 victorias, 14 empates y 8 derrotas) y obtuvo el ascenso al Brasileirao detrás de Coritiba, Athletico Paranaense y Chapecoense. El club afrontará su decimosexta participación en la máxima categoría, con un octavo puesto como mejor registro histórico en 1993. Remo evalúa su contratación en base al impacto deportivo que Palermo logró en Fortaleza en el tramo final de la temporada.

