¿Cuánto mide? Esperan a Messi en India con una estatua gigante

Calcuta ya palpita la llegada de Lionel Messi y lo hace a lo grande: este sábado inaugurará la que las autoridades locales describen como la estatua más alta del mundo dedicada al futbolista argentino, una estructura de hierro de más de 20 metros de altura, construida por el Sree Bhumi Sporting Club en apenas 40 días. Será en el marco de la visita del astro en cuatro ciudades en el marco del Goat Tour.

Ubicada en el barrio de Lake Town, la obra representa a Messi levantando la Copa del Mundo y se convirtió en un símbolo del fervor futbolero que caracteriza a Bengala Occidental y a Bangladesh, donde el apoyo al campeón del mundo es un fenómeno arraigado desde hace años.

El ministro de Bengala Occidental y presidente del club organizador, Sujit Bose, aseguró que no existe en el mundo una estatua de Messi de dimensiones comparables. “Esta es una estatua de 70 pies. No hay otra de Messi tan grande”, afirmó a los medios locales.

Messi visitará la India y especificamente la ciudad de Calcuta por segundo vez. Durante la primera, en 2011, el argentino revolucionó cuando se presentó a jugar un amistoso con la Selección Argentina frente a Venezuela (1-0) que marcó el inicio de su capitanía y el del ciclo de Alejandro Sabella.

La inauguración será virtual, ya que Messi no podrá desplazarse hasta el lugar por razones de seguridad y orden público. Aun así, su llegada a la ciudad está confirmada dentro del itinerario de su GOAT Tour, que incluirá paradas en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi durante tres días.

Durante la gira, el capitán argentino inaugurará también un mural en su honor, participará en un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá encuentros con autoridades y jóvenes futbolistas.

La expectativa es enorme: el amor por Messi en la región es histórico. Calcuta, una ciudad que ha homenajeado antes a Maradona, Ronaldinho y Dibu Martínez, vuelve a convertirse en epicentro de la pasión futbolera.

