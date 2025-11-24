Tragedia en un circo: un acróbata murió en el "Globo de la Muerte"

Un acróbata chileno de 26 años murió durante un espectáculo de circo en un municipio de Nápoles, Italia, tras perder el control de su moto dentro del llamado "Globo de la Muerte" y chocar contra otros dos colegas, lo que derivó en una investigación para determinar si se cumplieron todas las normas de seguridad.

Christian Quezada Vásquez era integrante del Imperial Royal Circus y realizaba su acto junto a otros dos motociclistas, uno colombiano y otro mexicano. El accidente ocurrió durante una de sus presentaciones en Sant'Anastasia, cerca de la ciudad de Nápoles.

Según detalló el medio Corriere della Sera, por causas que se desconocen, dos de las motos chocaron mientras hacían una coreografía a alta velocidad dentro del "Globo de la Muerte". Quezada Vásquez desaceleró para evitar el impacto; eso hizo que su vehículo perdiera tracción y cayera desde el punto más alto de la esfera.

El espectáculo se suspendió de inmediato. El personal del circo no pudo hacer nada por el joven chileno, quien falleció en el acto. Su colega mexicano fue trasladado a un hospital local en estado crítico, mientras que el colombiano solo sufrió heridas leves.

Inspectores de la Unidad de Investigación de Castello di Cisterna fueron los primeros en llegar al lugar. Ahora, la investigación busca determinar cuáles eran las condiciones de la jaula, comprobar si el circo cumplía con todas las medidas de seguridad y establecer la mecánica del accidente.

Christian Quezada Vásquez se desempeñaba como motociclista, trapecista y artista multidisciplinario dentro del Imperial Royal Circus, una histórica empresa italiana con la que había recorrido varios países e incluso llegó a presentarse ante el papa Francisco. Sus compañeros lo despidieron en redes sociales.